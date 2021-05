Al gekust toen hij nog hoopte op verzoening met Allison: Sean Dhondt (37) verliefd op 15 jaar jongere Maithé

Dat Sean Dhondt op 20 april z'n scheiding met de Amerikaanse Allison Scott bekendmaakte, kwam niet meteen als een verrassing. De affaire-Eveline, waarbij de presentator en twee andere BV's naaktbeelden hadden doorgestuurd naar een (mannelijke) catfish, had diepe wonden geslagen in hun huwelijk. In het Oost-Vlaamse Tielrode, de woonplaats van het koppel, was al veel langer duidelijk dat hun veelbesproken relatie niet te redden viel. Sean Dhondt was er al 'betrapt' terwijl hij aan het kussen was met een andere vrouw, op de parking van de plaatselijke frituur. De dame in kwestie blijkt de 22-jarige Maithé Rivera Armayones te zijn, een populaire influencer met Spaanse roots, finaliste van Miss België in 2017 en de kersverse vriendin van het VTM-gezicht.