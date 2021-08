Al een jaar in ballingschap: ‘eenzame’ Juan Carlos wordt nu ook aangeklaagd door zijn ex-minnares

Trots. Dat is het enige wat de afgetreden koning Juan Carlos dezer dagen nog lijkt te resten. Vorige week was het precies een jaar geleden dat de gevallen vorst als een dief in de nacht in ballingschap vertrok naar Abu Dhabi, veroordeeld door zijn zoon en opvolger koning Felipe VI, en omgeven door een waas van schandaal over corruptie en belastingontduiking. De Spaanse pers schildert een haast aandoenlijk tafereel van de ooit zo geliefde koning: Juan Carlos is eenzaam, ziek van heimwee en wil niets liever dan de eerste vlucht naar Madrid nemen. Stappen lukt nog nauwelijks en hij heeft eigenlijk een rolstoel nodig, maar hij laat zich liever door zijn lijfwachten ondersteunen dan daaraan toe te geven, ook al verschijnt hij niet meer in het openbaar. In Spanje lopen nog steeds onderzoeken naar zijn geheime bankrekeningen, én zijn voormalige groene blaadje is nu ook naar de rechter gestapt. Voor Corinna zu Sayn-Wittgenstein wilde Juan Carlos ooit scheiden van koningin Sofía en hij schonk haar een onmetelijk fortuin, maar nu beticht ze hem van spionage en bedreiging. Toch is er ook een lichtpuntje voor de vorst: een meerderheid van de Spanjaarden vindt dat hij voldoende gestraft is en zijn oude dag thuis in Spanje mag slijten.