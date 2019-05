Al 7 jaar dood, en toch gaat Whitney Houston straks op tournee Redactie

22 mei 2019

00u00 2 Showbizz Wie Whitney Houston nooit in levenden lijve aan het werk zag, krijgt binnenkort een nieuwe kans. Al zullen de fans het met een hologram - een 3D-projectie - van de zangeres moeten doen.

De nabestaanden van Whitney, die in 2012 dood werd gevonden in haar bad, zijn een tournee aan het plannen, zo vertelde haar schoonzus aan Amerikaanse media. Ook een nieuw album met nooit eerder uitgebrachte liedjes staat op de planning. Volgens Pat Houston is het daarvoor het ideale moment. "De afgelopen zeven jaar zijn erg emotioneel geweest, maar nu moeten we strategisch zijn. Het ging helemaal niet meer over haar muziek. Mensen waren vergeten hoe goed ze was." Wanneer de tournee van start gaat, is nog niet bekend.