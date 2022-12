Al 46 miljoen (!) views: Ella uit ‘Belgium’s Got Talent’ gaat viraal met ‘Wednesday’-dansje

Gehuld in een zwarte pruik, bijpassend jurkje en stoere boots. Ella Kasumovic - tot voor kort het schattige meisje dat tijdens ‘Belgium’s Got Talent’ ‘ippop’ kwam dansen - transformeerde voor haar dansje op ‘Goo Goo Muck’ (een nummer van The Cramps dat wordt gebruikt in Netflixreeks ‘Wednesday’, red.) in de jonge versie van Wednesday Addams. Mét succes. Op amper twee dagen tijd behaalde Ella al 15 miljoen views op (het eerste deel van) haar Instagram Reel, en sindsdien blijft dat cijfer in sneltempo aantikken. Kon ze gisterenavond op een indrukwekkende 44,9 miljoen kijkers rekenen, doet ze daar vandaag nog een schepje bovenop: zo is Ella - op dit moment - goed voor 46,2 miljoen views. Cijfers waarmee Ella’s grote droom - ooit met Beyoncé dansen - misschien wel werkelijkheid wordt.