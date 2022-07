Al 43.000 handtekeningen voor petitie ‘F.C. De Kampioenen’, ook Jacques Vermeire roept op tot tekenen

TVDat de VRT besloot om intussen al negentien afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ offline te halen, valt bij heel wat fans in slechte aarde. Daarom werd een petitie gestart. De intussen al meer dan 32.000 ondertekenaars vragen dat de afleveringen weer online gezet worden. “We zijn toch niet allemaal racisten omdat we eens lachen met de grapjes?”

De openbare omroep schrapte 19 afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ die racistisch zijn en stereotiepe of ongepaste opmerkingen bevatten. Ook bepaalde in opspraak gekomen gastacteurs mogen niet meer in beeld verschijnen. Tot grote teleurstelling van heel wat fans. Intussen werd door een van hen een petitie op poten gezet die de verwijderde afleveringen opnieuw online wil krijgen. De actie wordt volop gedeeld en ondertekend.

De oprichter van de petitie is de 17-jarige TikTokker Simon Descheemaeker (Simondsxd), die hoopt met deze actie de VRT wakker te schudden. “Omdat we kijken naar de afleveringen en eens moeten lachen met de grapjes, zijn we dan allemaal racisten? Ik ben zelf zwaar tegen racisme, net zoals de castleden zelf trouwens. Ik vind dit wel heel ver gaan.” Simon hoopte op 20.000 handtekeningen, en dat doel heeft hij intussen ruimschoots bereikt. De teller staat momenteel op zo’n 43.000, maar het is nog afwachten of de teller ook de 50.000 zal overschrijden. “Hoe meer, hoe beter.” De petitie is hier te vinden.

DDT teleurgesteld

Ondertussen heeft ook acteur Jacques ‘DDT’ Vermeire (71) van zich laten horen. Op Instagram postte hij een veelbetekenende foto met als bijschrift: “Foto verschenen vandaag in de pers...” Hij lanceerde ook een oproep om de petitie te ondertekenen. “DDT is héél diep ontroerd door de vele steunbetuigingen om zijn infr-fra-str-structuur te redden”, klinkt het. “Steun Simon, help DDT en teken mee, alleen zo kan DDT Oké Cars open blijven.”

Collega’s Jaak Van Assche (82) en Marijn Devalck (71) gaven eerder al hun ongezouten mening over de situatie. “Wij probeerden racisme net de wereld uit te helpen”, klonk het.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jacques Vermeire (@oeijacques)

