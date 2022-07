Al 27.000 fans van ‘F.C. De Kampioenen’ tekenen petitie tegen geschrapte afleveringen: “Wij zijn toch niet allemaal racisten?”

De openbare omroep schrapte 19 afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ die racistisch zijn en stereotiepe of ongepaste opmerkingen bevatten. Ook bepaalde in opspraak gekomen gastacteurs mogen niet meer in beeld verschijnen. Tot grote teleurstelling van heel wat fans. Intussen werd door een van hen een petitie op poten gezet die de verwijderde afleveringen opnieuw online wil krijgen. De actie wordt volop gedeeld en ondertekend.

De oprichter van de petitie is de 17-jarige TikTokker Simon Descheemaeker (Simondsxd), die hoopt met deze actie de VRT wakker te schudden. “Omdat we kijken naar de afleveringen en eens moeten lachen met de grapjes, zijn we dan allemaal racisten? Ik ben zelf zwaar tegen racisme, net zoals de castleden zelf trouwens. Ik vind dit wel heel ver gaan.” Simon hoopte op 20.000 handtekeningen, en dat doel heeft hij intussen ruimschoots bereikt. De teller staat momenteel op zo’n 27.000, maar het is nog afwachten of de teller ook de 30.000 zal overschrijden. “Hoe meer, hoe beter.” De petitie is hier te vinden.