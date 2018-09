Al 22 keer failliet en bekend bij het gerecht: zakenpartner van Tanja Dexters blijkt niet zuiver op de graat TK

Bron: NB 0 Showbizz Eerder deze week kondigde Tanja Dexters opgetogen de opening van haar eigen brasserie-bar op de Groenplaats in Antwerpen. De Flamingo Bar zal de zaak - die op 21 september de deuren opent - heten, en ze ging daarvoor in zee met een zakenpartner. Al heeft ze daarbij een bedenkelijke keuze gemaakt.

"Ik probeer een uniek concept aan te bieden: vrouwvriendelijk en sexy, met een zomerse, internationale sfeer", verduidelijkte Tanja Dexters eerder deze week. "De Flamingo Bar zal een plek zijn waar mensen willen zien en gezien worden. Waar gezelligheid troef is. In het weekend zal de focus op livemuziek liggen, met vooral jazz, soul en commerciële muziek, af en toe komt een bekende zanger langs."

Wie haar zakenpartner is, wilde ze toen niet kwijt. "Hij wil anoniem blijven. Ik ben tenslotte het gezicht van de bar." De reden voor die anonimiteit zou wel eens met het verleden van de man in kwestie te maken kunnen hebben, want hij blijkt niet helemaal zuiver op de graat. Het zou gaan om Atila Usul, een zakenman die intussen erg bekend is bij het gerecht.

Witwaspraktijken

Zo werd de man begin vorig jaar nog opgepakt op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Hij zou honderdduizenden euro's versluisd hebben naar turkije vanuit zijn verschillende vennootschappen en horecazaken. “In een van zijn horecazaken in het Waasland verdiende hij in twee maanden een miljoen euro. Er werd geen eurocent btw, belastingen of RSZ betaald", meldt een bron in Het Nieuwsblad. Intussen heeft hij er al minstens 22 faillissementen opzitten en stond al een tijdje onder elektronisch toezicht met een enkelband.

En ook in het verkeer is Usul geen lieverdje: in 2012 dook hij op in het nieuws omdat hij voor de rechter moest verschijnen. Het was zijn 149e (!) verkeersovertreding, goed voor 55 rijverboden. Eerder deze week was trouwens hij opnieuw in de rechtbank te vinden voor het bedreigen van een andere horeca-uitbater.