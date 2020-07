Al 19 jaar samen, maar nu pas verloofd: acteurskoppel Gene Bervoets en Tine Laureyns gaat trouwen BDB

16 juli 2020

15u42

Bron: Facebook/GVA 0 Showbizz Negentien jaar vormen ze al een gelukkig koppel, maar nu pas zijn Gene Bervoets (64) en Tine Laureyns (41) verloofd. Dat heeft de acteur bekendgemaakt op z’n Facebookpagina.

Hun huwelijk zal wellicht pas volgend jaar plaatsvinden. “We zullen op onze trouw inderdaad 20 jaar samen zijn. We zijn ook heel blij met de beslissing”, vertelt Tine in Gazet Van Antwerpen. “Maar er ligt nog niets concreet vast. We willen even voelen hoe we dit willen bezegelen.”

Tine, onder andere bekend van haar rollen in ‘Crème de la Crème’, ‘Thuis’ en ‘Familie’, leerde Gene 19 jaar geleden kennen op de planken van een theaterstuk. “We waren al dikke maatjes nog voor we een koppel werden”, vertelde ze daar eerder over in een interview. “Elke avond nemen we samen onze teksten door en geven we elkaar aanwijzingen. Scènes oefenen in je eentje is moeilijk, maar met Gene heb ik altijd een tegenspeler. Samen met je partner acteren heeft niks dan voordelen.”

Bervoets, die binnenkort te zien is in het vervolg van ‘Beau Sejour’, heeft vier kinderen uit twee vorige relaties. Voor Tine Laureyns is het haar eerste huwelijk.

