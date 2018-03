Al 140.000 tickets verkocht voor de musical '40-45' DBJ

29 maart 2018

18u29 0 Showbizz De musical 40-45 van Studio 100 is nog niet begonnen, maar de show wordt al verlengd. Er staan nu tot en met 2 december voorstellingen gepland.

Voor de opvolger van de succesmusical '14-18' werden kosten noch moeite gespaard. Het technisch concept, inclusief rijdende tribunes, is speciaal voor de voorstelling bedacht. Studio 100 bouwt in Puurs een Pop-Up Theater om deze gigantische productie te kunnen huisvesten.

Ook de cast mag er wezen. Jonas Van Geel en Jelle Cleymans spelen de twee hoofdrollen, voor de rest van de cast worden dubbele rollen voorzien. Peter Van de Velde, Lucas Van den Eynde, Marleen Merckx, Ann Tuts, Clara Cleymans, Nathalie Meskens, Jo De Meyere en Herbert Flack vertolken de andere grote rollen.

40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis.