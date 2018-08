Akke uit 'W817' belandde opnieuw in zware depressie: "Zonder steun zat ik nu in de psychiatrie" Jan Ruysbergh

21 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Z’n demonen leken overwonnen, maar de voorbije maanden ging acteur Aron Wade (48) door de allerdonkerste periode van z’n leven. "Het enige wat ik wou, was wegraken uit dit lijden", omschrijft Aron het zelf in Dag Allemaal. Intussen gaat het beter, niet in het minst dankzij schrijfster Ria Maes, die nu bij hem inwoont. "Maar van seksuele spanning tussen ons is géén sprake."

"Het leek alsof er iemand een deken over mijn hoofd had gelegd om me langzaam te verstikken. Ik had het ware gelaat van het menselijk bestaan gezien: eindig, absurd en totaal zinloos. Donkere stemmingen speelden met mij als een kat met een muis." Zo vertelt acteur Aron Wade - bekend van ‘De Kotmadam’, ‘Thuis’, ‘W817’ en ‘Verschoten & Zoon’ - in het boek ‘Eerlijk met mezelf’, dat hij samen met Ria Maes (auteur van de ‘Sara’-dagboeken) schreef over de depressie die hem een paar jaar geleden overviel. Aan het einde van het boek, dat in september vorig jaar verscheen, zegt Ria dat ze zich zorgen maakt over Aron, omdat hij vaak moe is en weer stemmingswisselingen heeft. Waarop Aron sust met: "Ik heb het onder controle."

Maar blijkbaar had Ria wél reden om zich zorgen te maken. Want Aron is onlangs hervallen. Drie maanden lang wou hij niemand zien, behalve Ria dan. Nu hij zich beter voelt, wil hij openhartig vertellen over wat hem is overkomen. "Ja, ik heb dan tóch weer te veel hooi op m’n vork genomen", geeft Aron toe. "Ik ben in vier grote producties gestapt, Ria en ik hebben twee boeken gemaakt en samen lezingen gegeven. Ik heb met ‘20 jaar Ketnet’ opgetreden in het Sportpaleis. En met Nick Delafon­taine richtte ik het theatergezelschap Mémoire Perdue op."

Gevolg: je bezweek onder de werkdruk?

Mijn psychiater had me nochtans gewaarschuwd. Het probleem in m’n vak is: op het moment dat je je weer goed voelt, neem je weer alles aan. Ik heb de laatste twee jaar continu gewerkt zonder pauze, en dat was te veel. Mijn energie was op. Ik voelde dat ik achteruit aan het gaan was, dat ik steeds meer uit m’n reserves aan het putten was. En zo verloor ik opnieuw de grip op mezelf. Maar ik kon niet zomaar uit een productie stappen. Ik hou me graag aan m’n gegeven woord.

Bij het Echt Antwaarps Teater heb je je wél uit een toneelstuk teruggetrokken, omdat je depressie opnieuw had ­toegeslagen.

Ja, in mei ging ik meespelen in het nieuwe stuk van Ruud De Ridder, ‘’k Ben in M’n Gat Gebeten’, maar een maand voor de première heb ik gezegd dat ik het niet meer zag zitten. De druk was gewoon te groot.

Wat was er dan specifiek gebeurd?

Begin mei ben ik volledig ingestort. De absurditeit van het leven kwam weer boven. Ik was angstig, ondanks de angstremmers die ik constant neem. Het voelde als een vulkaan die uitbarstte.

Ria: Hervallen is altijd heftiger.

Aron: Een tsunami overspoelde me deze keer. Ik kon er niet tegenop. Ik voelde wel al dat het moeilijk zou gaan om de voorstellingen te spelen, maar ik wou niet opgeven. M’n psychiater had gezegd: ‘Stop dan na die reeks voorstellingen.’ Dat was ik van plan. Maar thuis kreeg ik een enorme paniekaanval. Vier uur lang was ik in alle staten.

En daarna?

Ik heb wéken in m’n bed gelegen. ’k Sloot me op in m’n appartement en heb mijn sociaal leven teruggeschroefd naar nul. Gewoon mensen zíen was al beangstigend. Veel vrienden stuurden me berichten, wilden met me afspreken, en daar ben ik hen heel dankbaar voor, maar ik sluit me – tot vandaag de dag – een beetje af. Want ik ben zo hard in het rood ­gegaan, heb zoveel van m’n energie verbruikt, dat ik weinig prikkels kan verdragen. Ik moet m’n energie doseren. Straks, na dit interview, zal ik weer nood ­hebben aan rust en stilte.

Een vriend die op bezoek komt, dat kan je toch kracht geven?

Ik zat in een fase van totale overprikkeling. Het klinken tegen een glas, het laten vallen van een lepel, dat was alsof er een mes in m’n brein werd gestoken. Vorige keer had ik die ­hypergevoeligheid ook, maar nu nog iets erger. Ik zat echt terug in de fataliteit. We weten allemaal dat we ooit doodgaan, maar in een depressie is dat een gevoel waar je niet over raakt. Ik had geen motivatie meer om verder te leven. Ik wou weg uit het lijden.

Had je al concrete plannen gemaakt om uit het leven te stappen?

Nee. Ik ben direct een intensievere therapie gaan volgen. M’n psychiater heeft m’n medicatie aangepast, waardoor ik nu aan de beterhand ben.

Mede dankzij Ria.

Dat zij er altijd is, is voor mij een grote steun. Ria is een fantastische vriendin, ze heeft me echt door m’n moeilijke maanden gesleurd. Ik ben haar zo dankbaar. Als zij er niet was geweest, had ik me waarschijnlijk moeten laten opnemen in de ­psychiatrie. Omdat ik echt met die donkere gedachten zat.

Je moest beschermd worden tegen jezelf.

Ja. M’n psychiater zei me: ‘Is het wel veilig om alleen op je appartement te blijven?’ En dus trok Ria bij mij in. Ze komt elke ochtend en blijft tot ’s avonds. Ria steunt me enorm. Ze beantwoordt m’n mails, zodat ik daar m’n energie niet aan hoef te spenderen.

Ria: Ik filter alles wat binnenkomt. Wat ik kan oplossen, doe ik. Dan hoef ik hem daar niet mee te belasten.

Aron: En ze doet de boodschappen, ze kookt voor mij. Want als ik alleen was, zou ik bijna niet eten. Ria is ook m’n luisterend oor. (stilte) Zonder haar was ik er misschien niet meer geweest. We hebben geen glazen bol, maar ’t kan heel goed zijn dat zij deze keer m’n leven gered heeft. Gewoon omdat ik wist dat er altijd iemand was op wie ik kon terugvallen. Die ik, ook als zij er even niet was, een berichtje kon sturen.

Mooi dat je Aron zo helpt, Ria.

Ria: Echte vrienden zijn er als het echt nodig is, en niet alleen op momenten dat er te feesten of te genieten valt. Bij hem gaan wonen, vond ik meteen een goeie oplossing. Ik ben er om te luisteren. Ik zwijg als er moet gezwegen worden. Als hij niet wil praten, of iets niet wil doen, dan dring ik niet aan. Als iemand zo diep zit, kan je niks forceren. Ik kan zijn angsten niet wegnemen. Maar ik kan er wel voor hem zijn.

Blijf je soms slapen?

Ria: Nee. Maar we werken ­samen aan boeken. Dus ’t komt goed uit dat we nu veel samen zijn. Hij verzint zaken en ik schrijf ze op. Arons appartement is mijn werkruimte. Ik ben hier van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ik zit dan vaak nog te schrijven, en hij zit te lezen.

Heb jij zelf geen relatie, Ria?

Ria: Ik ben aan het scheiden. Maar ik ga wel nog in m’n huis in Hemiksem slapen. Door aan dat boek over Arons depressie te werken, voel ik me veel beter. Want ik heb twintig jaar geleden ook een zware depressie gehad. Ik voel nu ook hoe belangrijk het is om naar jezelf te luisteren en om eerlijk te zijn met jezelf.

Misschien worden jij en Aron nog een koppel?

Ria: Nee gij! Ik ben net aan ’t scheiden omdat ik mijn vrijheid terug wil.

Aron: Als wij een relatie hadden, zou onze samenwerking niet lukken. Ik heb immers al heel m’n leven bindingsangst. Daarom heb ik ook geen vaste partner. Net omdat er tussen Ria en mij geen seksuele spanning is, kan ik haar in mijn omgeving verdragen. Ik ervaar haar ­aanwezigheid nooit als een ­bedreiging. Integendeel, Ria maakt me rustig.

Ria: We hebben zopas een jeugdboek gemaakt, over het levensverhaal van Aron. In ­september verschijnt het.

Aron: Het is gebaseerd op mijn leven, maar Ria heeft dat samen met Marc De Bel verwerkt tot een boek dat ‘Robbe’ zal heten.

Komt er na het succes van ‘Pan’, ­jullie eerste misdaadverhaal, een nieuwe thriller?

Aron: Jaja, daar zijn we al mee bezig. Maar de uitgeverij zet er geen druk op. Want ik ben dan wel herstellende, maar depressie is een chronische ziekte waarvoor ik zal moeten blijven opletten. Ik ga nog veel kunnen doen, maar op een ander ritme.

Zie jij al beterschap, Ria?

Ria: Ja, ik zie nu ups en downs. Drie maanden geleden zag ik alleen maar downs.

Aron: Zie je? Ik ben écht goed op weg. M’n herstel is vollenbak begonnen. Dit keer komt het echt goed. (lacht)