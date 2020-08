Aisha Van Zele vormt nu koppel met ex-vriend Tanja Dexters: “Deze kans op liefdesgeluk laat ik niet liggen”

Showbizz

“Het is nog heel pril, maar het voelt toch zalig.” Aisha Van Zele (35), die in januari afscheid moest nemen van haar man Philip Cracco , is weer verliefd. De gelukkige: Miguel Dheedene (46), de ex-vriend van Tanja Dexters (43). Zowel de kinderen van Philip als Tanja’s dochter Valentina gunnen Aisha oprecht haar nieuwe liefdesgeluk, zo schrijft Dag Allemaal.