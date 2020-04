Aisha Van Zele trekt zich op aan herinneringen met Philip Cracco: “Hij zal altijd een plaats in mijn hart hebben” Redactie

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld moeten burgers binnenblijven, en dat is ook in ons land niet anders. Aisha Van Zele (35), De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld moeten burgers binnenblijven, en dat is ook in ons land niet anders. Aisha Van Zele (35), die begin dit jaar afscheid moest nemen van haar levensgezel Philip Cracco na een lange strijd tegen kanker , trekt zich tijdens haar quarantaine op aan de vele mooie herinneringen met haar wederhelft, zo vertelt ze in weekblad TV Familie. “Het gemis en het verdriet zijn groot en dat blijft zo.”



Aisha Van Zele spendeert haar quarantaine in een nieuwe woonst. Het ‘The Sky is the Limit’-gezicht is dan ook net verhuisd, zo vertelt ze in het weekblad. “Ik ben een bezige bij, ik heb nu tijd om klusjes op te knappen die ik anders aan de kant zou schuiven”, zegt ze. “Daarbovenop ben ik heel erg gesteld op orde en netheid. Ik ben ondertussen een echte ‘poetsfreak’ geworden. Daarnaast probeer ik om twee keer in de week te gaan lopen en wat buik- en bilspieroefeningen te doen. Die doe ik gewoon op de grond in de keuken. Maar in de Basic Fit gaat het nét iets efficiënter.”

Net als veel BV’s en vooral ook Hollywoodsterren heeft Aisha de weg naar TikTok ­(een populaire app waarmee gebruikers korte video’s kunnen delen, red.) gevonden. “Ik herinner me dat ik in het begin van de TikTok-hype dacht: ‘Man, dat is écht niks voor mij, dat is meer voor de jonge garde.’ Maar nu sta ik zelf dansjes in te oefenen of een kleine sketch op te voeren. Gewoon voor de fun. Maar ook een beetje als bezigheidstherapie. Dansen en muziek zie ik echt als therapie. Terwijl ik dansjes inoefen, denk ik niet aan verdriet of miserie of wat dan ook. Ik laat me dan meeslepen door de muziek. Je kan me volgen op @aishavz. Alle tips en tricks zijn trouwens welkom!”

Voorzichtig

Bang is Aisha niet van het coronavirus. “Maar ik ben voorzichtig”, zegt ze. “In het begin, toen de maatregelen nog niet zo heel duidelijk waren, heb ik nog een vriendin en wat familie opgezocht. Maar nu zit ik al vier weken in quarantaine. Die corona... Het doet wat met een mens. Als je hoort wat er gebeurt in de ziekenhuizen, kan ik enkel woorden van zéér veel respect uitspreken naar hulpverleners, dokters, verplegers toe.”

Ruim drie maanden geleden verloor Aisha haar grote liefde Philip Cracco. “Het gemis en het verdriet zijn groot en dat blijft zo”, zegt Aisha. “Al die eerste ‘haltes’ zonder hem doen veel pijn. De eerste Pasen, zijn verjaardag die eraan komt, de verjaardag van de kinderen, vaderdag, mijn verjaardag, zomervakanties... Vooral die familiemomenten mis ik het hardst. Philip was een echte familieman. Een kennis zei mij: ‘De eerste vier seizoenen zullen moeten passeren vooraleer je alles echt een plaats kunt geven.’ Wel, ik denk dat hij gelijk heeft, want zo voelt het aan. Ondertussen houd ik vast aan de mooie herinneringen, die sowieso altijd een plaats in mijn hart zullen hebben.”

