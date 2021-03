Aisha Van Zele over haar nieuwe liefdesgeluk: “Ik ben nog altijd getekend voor het leven, maar ik moet vooruit”

Showbizz“Philip Cracco terugzien in de herhalingen van ‘The Sky Is The Limit’, dat zijn mooie herinneringen”, zegt Aisha Van Zele (36). En die koestert ze sinds kort in haar nieuwe thuis, bij Miguel Dheedene (47). Met hem en Valentina (10), zijn dochter met Tanja Dexters (44), vormt Aisha een samengesteld gezin, nu ze samenwonen in Antwerpen. Een gesprek over haar nieuwe relatie, rouwen, haar kinderwens, zakelijke plannen en de verhouding met Tanja. “Ik hoop dat ik met Tanja door één deur kan in de toekomst.”