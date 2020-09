Aisha Van Zele over de verhouding met Tanja Dexters, ex van nieuwe liefde Miguel: “Laat ons de vrede bewaren”

Showbizz

Sinds enkele maanden schijnt de zon weer voor ‘The Sky is the Limit’-BV Aisha Van Zele (36). Zoals eerder bekend raakte is Aisha nu samen met Miguel Dheedene (46), de ex van Tanja Dexters (43). De start van een bitse verhouding tussen de twee dames? Niets lijkt minder waar. De twee zijn zelfs al samen op uitstap geweest met Valentina (10), Tanja’s dochter met Miguel. “Maar beste vriendinnen zie ik ons niet meteen worden.”