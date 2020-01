Aïsha van Zele deelt emotionele foto van laatste momenten met Philip Cracco TDS

31 januari 2020

15u48

Bron: Instagram 3 Showbizz “Alsof het gisteren was” - met die woorden blikt Aisha Van Zele (35) op Instagram emotioneel terug op haar laatste momenten met echtgenoot Philip Cracco. De foto werd genomen op 31 december 2019, toen Cracco nog doodziek was. De zakenman overleed niet veel later na een jarenlange strijd tegen prostaatkanker. Hij werd 57.

Vlaanderen maakte voor het eerst kennis met het koppel in 2015 via ‘The Sky Is The Limit’ op VIER. Hoewel de twee in de loop der jaren verschillende keren uit elkaar gingen, wisten ze zich keer op keer te verzoenen en bleef de liefde ontzettend groot. Dat bleek niet alleen tijdens de begrafenis van Cracco, waar Aïsha in tranen de aanwezigen toesprak, maar ook uit de tekst die ze schreef op het bidprentje

“Lieve Philip, ik koester onze gouden momenten samen. Voor mij zijn dit mooie en bijzondere herinneringen, die ik voor altijd in mijn hart bewaar. Slaap zacht, je hebt het verdiend.” Op het einde van de plechtigheid las ze ook nog een brief voor die Cracco voor zijn dood zelf schreef, gericht aan zijn kinderen. “Geniet alstublieft van het leven. Werk hard, maar geniet ook. En laat elkaar nooit vallen.”

In 2016 stelden dokters prostaatkanker vast bij de zakenman, die doorheen de jaren enorm succesvol was geworden. Zo bouwde hij uitzendkantoor Accent vanaf 1995 uit tot een bedrijf met 270 kantoren. In 2015 kocht hij het bedrijf Montebi over, bekend van onder meer uurwerkmerk Rodania, Olivier Strelli, Kipling en Timberland. Hij wou Rodania, dat hij “Unesco Werelderfgoed op het vlak van horloges” noemde, weer hip maken en lanceerde meteen een K3-horloge van Rodania. Hij verkocht het merk later weer, maar richtte dan uitzendkantoor JobFIXers op. Cracco was ook betrokken bij het commerciële ruimtevaartbedrijf Xcor van Jeff Greason, waarvan hij ‘verdeler’ was.

