Aisha Van Zele brengt eerste zomer alleen door: “Maar ik heb nu echt een positieve klik gemaakt”

Showbizz

Zoals bij vele anderen heeft corona ook roet in het eten gegooid bij Aisha Van Zele (35), bekend van ‘The Sky is the Limit’, waarin ze samen met haar grote liefde Philip Cracco zaliger te zien was. “Maar goed, ondertussen mogen we de grenzen toch al weer over”, zegt ze hoopvol in TV Familie. In het weekblad vertelt Aisha openhartig over hoe zij deze eerste zomer na het afscheid zal spenderen.