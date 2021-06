Aisha en Miguel zijn één jaar samen: “Het klikt met Valentina, maar plusmama zijn is soms pijnlijk”

Ongeveer een jaar geleden ontmoetten Aisha Van Zele en Miguel Dheedene elkaar via een gemeenschappelijke kennis in een strandbar in Knokke. De twee kenden elkaar niet, maar het was liefde op het eerste gezicht. “We ontmoetten elkaar om drie uur ’s middags en we bleven plakken tot drie uur ’s nachts. Miguel heeft mij naar mijn vakantie-appartement gebracht en is gebleven”, lacht Aisha in Story. “Toen ik ’s ochtends wakker werd, had ik nog altijd een geweldig gevoel, al heb ik me natuurlijk afgevraagd of ik echt voor hem moest gaan. Philip was nog maar zeven maanden eerder overleden... Maar zo’n coup de foudre overkomt me niet vaak, dus heb ik mijn hart gevolgd.” Miguel bevestigt dat er meteen chemie in de lucht hing. “Bij mij was het ook liefde op het eerste gezicht. Die eerste avond is het dan ook al tot een voorzichtige kus gekomen, toen we stonden te dansen. Op de rest heb ik een maand moeten wachten (lacht). Ik voelde ook al snel dat het meer was dan een flirt. Het klikte bijvoorbeeld meteen met mijn dochter Valentina, voor mij heel belangrijk. Aisha is zeer zorgzaam. Mijn ouders hebben me altijd geleerd onafhankelijk te zijn, ik trek goed mijn plan, maar zij geeft me een huiselijk gevoel. Dat zit gewoon in haar.” “Vraag me niet om het huishouden niét te doen, dan zou ik ongelukkig worden”, reageert Aisha. “Ik wil ervoor zorgen dat Miguel en Valentina niets tekortkomen, door gezelligheid en een huiselijke sfeer te creëren. Omgekeerd geeft Miguel mij stabiliteit en geborgenheid, al durft hij ook wat tegengas te geven. Maar dat mag: ik heb geen man nodig die me blindelings volgt (lacht).”