Ai, Chris Brown: de cel in wegens verjaardagswensen? TC

18 mei 2018

13u01 2 Showbizz Chris Brown zit in de penarie. De rapper dreigt in de cel te belanden omdat hij een contactverbod geschonden heeft. Brown deed dat door zijn ex, fotomodel Karrueche Tran, een gelukkige verjaardag te wensen via de social media.

Rapper Chris Brown (29) heeft de laatste jaren wel ergere dingen uitgevreten. Zijn andere ex-vriendin Rihanna in elkaar geslagen, bijvoorbeeld. Maar nu dreigt hij dus om iets heel banaal in de cel te belanden. Chris Brown heeft zijn voormalige vriendin Karrueche Tran immers een gelukkige verjaardag gewenst. Zij werd 30 jaar en dat verdiende wel een 'happy birthday'. Maar Chris vergat dat de rechter hem een contactverbod met Karrueche had opgelegd nadat hij ook haar mishandeld had aan het einde van hun relatie. Met die verjaardagswensen heeft Chris dat verbod nu overtreden. "Indien Karrueche het nu hard speelt kan ze Chris een veroordeling laten oplopen", klinkt het. "Meer nog, de rechter zou hem hiervoor achter de tralies kunnen stoppen." Maar dat zou Karrueche voorlopig niet van plan zijn. "Ze wil niets meer met hem te maken hebben. Ze heeft dan ook niet gereageerd op zijn gelukwensen. Die kunnen haar geen bal schelen. Er is veel tussen hen gebeurd. Maar voor haar is dat een afgesloten hoofdstuk. Daarom wil ze hier ook geen verdere stappen zetten. Ze wil Chris gewoon vergeten."