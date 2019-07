Afvaller Denzel keert terug in ‘Love Island’: “Ik heb Aleksandra zo hard gemist” IDR

01 juli 2019

22u40 0 TV Van een korte exit gesproken in ‘Love Island’. Werd Denzel door de kijkers vorige week woensdag nog uit de villa gebonjourd als minst populaire man, dan mocht hij dankzij diezelfde kijkers vanavond opnieuw de villa betreden. “Ik ben zo ongelofelijk blij en dankbaar dat ze dat gedaan hebben”, aldus de Nederlander.

“Voor mij was mijn eerste tijd in de villa echt een hele rollercoaster”, legt Denzel uit. “Maar ik ben echt van in het begin oprecht geweest naar Aleksandra toe. Ik ben dan ook blij dat de kijkers dat beseft hebben”, klinkt het. “Tijdens die dagen dat ik thuis was, heb ik Aleksandra echt heel erg hard gemist. Ik voelde me bovendien zo machteloos omdat ik wist hoe moeilijk ze het had. Maar ik heb tegelijkertijd op tv ook kunnen zien hoe Aleksandra zich aan haar belofte hield en op de zetel bleef slapen na mijn vertrek. Ze hield ook mijn shirtje aan, wat voor mij nogmaals een bevestiging was van haar loyaliteit. Zij is echt het meisje waar ik een toekomst mee wil opbouwen. Als ik niet had mogen terugkeren van de kijkers, dan had ik haar opgewacht op de luchthaven bij haar terugkomst. Ik ben echt verliefd op haar.”

(lees verder onder de foto)

“De steun die Aleksandra en ik nu krijgen: duizendmaal bedankt. Dat raakt me”, klinkt het nog. Of dat echter ook voldoende zal zijn om te winnen zal blijken op zondag, want dan wordt de finale uitgezonden.