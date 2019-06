Afvaller Chey verzweeg haar relatie met F1-kampioen Lewis Hamilton in ‘Love Island’: “Ik wilde niet dat ze een beeld van me zouden krijgen” TK

21 juni 2019

08u34

Bron: Telegraaf, RTL Boulevard 0 TV We moeten toegeven dat het er allemaal vrij gemoedelijk en gezapig aan toeging op ‘Love Island’, tot deelneemster Chey deze week het programma moest verlaten. Als een van de minst populaire figuren in de villa werd ze de deur gewezen door de stemmende kijker, maar niet voor ze eerst nog een hoop drama veroorzaakte onder de achterblijvers. En dat komt haar nu vrij duur te staan.

Even recapituleren: Cheyenne Ciani (24) - Chey voor de vrienden - verbond zich vanaf dag één op ‘Love Island’ aan de piepjonge Stenn (19). Net voor haar exit besluiten de twee echter om een punt te zetten achter hun ‘relatie' (we gebruiken het woord hier in losse zin). Hoewel ze beweert dat ze nog gevoelens voor hem heeft, bekokstooft ze toch stiekem nog een plan met deelnemer Denzel om bij de volgende koppeling samen met hem een paar te vormen - je kan immers enkel in het programma blijven als je deel uitmaakt van een koppel. Of dat beweert ze toch net voor haar vertrek uit de villa, wat natuurlijk hard aankomt bij Denzels huidige vlam Aleksandra. Denzel ontkent in alle talen - “Chey bestaat niet meer voor mij” -, en Stenn laat het allemaal niet zo aan zijn jonge hartje komen en wisselt speeksel uit met deelneemster Rowéna. Zo, nu bent u weer mee.

Om maar te zeggen dat Chey tijdens haar laatste dagen in de villa geen onbesproken figuur was. Al was dat ook voor het programma al zo, want het Nederlandse model blijkt een wel heel beroemde ex te hebben. Tot enkele maanden geleden werd ze gekoppeld aan niemand minder dan Formule 1-piloot Lewis Hamilton. Die relatie heeft ze nooit officieel bevestigd noch ontkend. “Ik heb nooit gezegd dat we een relatie hadden en wil dat ook liever privé houden. Maar het spreekt voor zich dat ik single was toen ik de villa inging”, aldus Chey in De Telegraaf. Ze voegt er wel aan toe dat ze nog maar twee maanden alleen was toen het programma startte, en ze vertelde ter plekke niemand over haar beroemde voormalige vriendje. Er viel hooguit een verwijzing naar ‘iemand die erg snel is op de weg’. “Het is niet dat ik zijn naam niet wilde zeggen, maar ik wilde niet dat de andere Islanders een bepaald beeld van me zouden krijgen. Ik kwam daar net als iedereen om de liefde te vinden. Dan is het vervelend als het over dingen moet gaan die al achter ons liggen.”

Doodsbedreigingen

Intussen is Chey weer thuis, al heeft ze het niet gemakkelijk. Op sociale media gaat ze druk over alle tongen, en de reacties zijn lang niet altijd positief. Integendeel, ze werd al met de dood bedreigd, vertelt ze aan RTL Boulevard. “Eén persoon heeft gezegd dat, als hij mij tegenkwam, mijn keel wordt doorgesneden”, klinkt het. “Echt heel heftig. Ik hoop dat het cyberbullying is, maar mocht het er zo aan toegaan dat mensen me willen gaan aanraken, dan zal ik wel stappen moeten ondernemen.”

Zelf vindt ze de beschuldigingen dat ze enkel op bekendheid uit was zwaar overdreven. “Ik ben het wel met de kijkers eens. Ik kom over als een arrogante koele kikker die het allemaal niks kan schelen, maar ik heb ook gehuild toen Noah wegging. Dus zo’n ijskoningin ben ik dus niet.” Volgens haar ligt dat allemaal aan wat de kijker niet te zien krijgt in de montage. “Ze moeten natuurlijk elke dag 24 uur aan materiaal in 40 minuten zien te monteren. Dat ik met Denzel verder zou gaan, had ik met hem en Lotte besproken. Ik had gedacht dat dat de uitzending zou halen, maar blijkbaar niet. Ik wist niet dat het zo’n bom zou worden.”