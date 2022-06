Aftellen naar ‘Love Island’ met exclusieve reünie-afleveringen op Streamz

Welke tortelduifjes overleefden ‘Love Island’? Wie is er niet meer samen? En hoe is het hen na vertrek uit de Villa verder vergaan? ‘Love Island: Rewind’ zoekt in vijf afleveringen een antwoord op al die vragen. De online reeks wordt afgetrapt met het winnende koppel van seizoen 2: Joan en Mert. Het duurde even voor ze elkaar echt vonden, maar ze werden voor de ogen van Vlaanderen en Nederland onafscheidelijk. Ze vertellen over hoe ze voor elkaar vielen, de strubbelingen na de introductie van Casa Amor en hoe ze elkaar uiteindelijk toch uit het oog verloren. Want de nieuwe partner van één van de twee maakt ook een verschijning. Ook Fabienne, Remco, Imen, Lisa, Eilisch en Gianni zullen hun opwachting maken in de reeks.