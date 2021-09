Aftellen naar het WK wielrennen: deze films en series moet je gestreamd hebben

Na zijn zilveren plak in Tokio en twee zilveren medailles op het WK in Imola vorig jaar gaat Wout van Aert op zondag 26 september voor niets minder dan goud tijdens de wegrit van het WK wielrennen van Antwerpen naar Leuven. Het is de tiende keer dat de jaarlijkse hoogmis van het wielrennen plaatsvindt in ons land. Met een eigenzinnige reconstructie van de voorgaande negen edities — van de eerste in Luik (1930) tot de laatste in Zolder (2002) — schotelt documentairereeks ‘Regenboog’ je een passend eerbetoon aan de rijke Belgische wielergeschiedenis voor. Maker Ludwig Bollaerts fietst in drie thema’s (‘campionissimi’, ‘onverwachte winnaars’ en ‘Belgische winnaars op Belgische bodem’) in niet-chronologische volgorde door de WK-geschiedenis in eigen land.