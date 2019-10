Afscheid van zijn mama: Willy Sommers rouwt, maar zegt geen enkel concert af Jean D'Hont

10 oktober 2019

06u00

Showbizz "Je laatste woorden waren: 'Mijn kindjes zijn hier bij mij.' Lieve mama, rust nu maar en weet... Papa wacht op jou." Het zijn pakkende woorden van zanger Willy Sommers (67). Toen zijn vader stierf, zat Willy helaas in het buitenland, maar voor zijn moeder Marguerite kon hij er wél tot op het laatst zijn. Dat schrijft Dag Allemaal.

Vijf jaar na zijn vader Frans moest Willy vorige week ook zijn mama Marguerite afgeven. Zij werd 91. “Lieve mama, je hebt zoveel voor ons betekend. Nu moeten we je loslaten.” Met deze aangrijpende boodschap maakte Willy Sommers bekend dat zijn moeder is overleden.

Direct naar huis

Droeve tijden dus voor de populaire zanger, die een erg hechte band met zijn moeder had. Toch ging de zanger in de dagen na Marguerites dood liefst zes keer optreden. “Willy heeft nog nooit in zijn hele carrière één optreden afgezegd”, zegt zijn manager Ilia Beyers. “Nu zijn mama is overleden, heb ik met hem besproken of hij daar een uitzondering op wilde maken. Maar Willy was, ondanks het intense verdriet, vastberaden om de geboekte shows tóch te doen. ‘Optreden helpt mij om mijn verlies een plaats te geven’, zegt hij. Na zijn optredens vertrekt Willy nu wel onmiddellijk huiswaarts, terwijl hij anders uitgebreid de tijd neemt voor een babbeltje en een foto met de fans. Die hebben daar gelukkig heel veel begrip voor. Ze beseffen ook goed dat het al heel straf is dat Willy tóch is komen zingen.”

Grote zorgen

Willy was al een hele tijd bekommerd om zijn mama. “Ik ga elke dag bij haar langs, al is het maar voor tien minuutjes”, vertelde hij een jaar geleden in Dag Allemaal. Afgelopen zomer waren Willy’s zorgen alleen maar groter geworden. “Elke ochtend als ik mijn gsm aanzet, kijk ik met­een naar mijn berichten om te checken of er niks met mama gebeurd is”, vertelde hij aan ons. “Dat is al zo sinds papa gestorven is. Ze kan ’s nachts altijd iets gekregen hebben of gevallen zijn. (...) Het houdt me constant bezig. Ik ben dan ook heel erg gehecht aan mijn familie.”

Fanreis

Marguerite was zeventig jaar getrouwd met Willy’s vader Frans. “Ze waren elkaars eerste lief en hun liefde was na al die tijd nog altijd heel groot”, vertelde Willy in Dag Allemaal, kort na het overlijden van z’n vader in de zomer van 2014. Frans liet het leven net toen Willy op fanreis naar Djerba was. Hij was met een gerust hart vertrokken, maar kreeg algauw slecht nieuws.

“Ik was pas een dag op Djerba en de dokter was al opgetrommeld, zo bleek toen ik mama belde. Ik stelde voor om vader meteen naar het ziekenhuis over te laten brengen, maar de dokter zei mij onomwonden: ‘We kunnen spijtig genoeg niets meer doen, uw vader is stervende.’” Tien minuten later belde Willy’s zus Viviane met het slechte nieuws dat hun vader was overleden.

Kanker

Ook Willy’s echtgenote Cindy bleef de voorbije jaren niet gespaard van verdriet. In 2015 verloor zij op haar beurt haar moeder Marleen aan beenmergkanker, na een moeilijke strijd van acht jaar.

We wensen Willy, Cindy, hun kinderen en de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.