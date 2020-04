Afscheid van ‘Samson & Gert’ uitgesteld: normaal gezien vandaag de állerlaatste show MVO

19 april 2020

11u55

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Voor Gert Verhulst is het vandaag een vreemde dag. Normaal gezien zou hij vanavond voor de allerlaatste keer het ‘Gertje’ zijn van Samson. De laatste ‘Samson & Gert Afscheidsshow’ stond namelijk voor 19 april 2020 gepland.

Wat er zich vandaag afspeelt in de wereld viel echter niet te voorspellen, en er werden al tientallen Samson-shows uitgesteld. Het is nog niet zeker wanneer die dan wél kunnen doorgaan, gezien de Belgische regering nog geen richtlijnen heeft bekendgemaakt voor de heropening van concertzalen. Sterker nog, de volledige festivalzomer werd zopas afgelast, waardoor er voor de entertainment-sector weinig verbetering in zicht is. Al maakt Studio 100 wel degelijk plannen om de gesneuvelde afscheidsshows na de quarantaine opnieuw te organiseren.

Niet alleen voor Gert, die had uitgekeken naar ‘zijn pensioen’ en zich vandaag vooral focust op zijn talkshow ‘Gert Late Night’, is het een domper, maar ook voor zijn dochter Marie is het spijtig. Zij nam normaal gezien vanaf vandaag permanent de fakkel over als het nieuwe baasje van de populaire hond. Kindervrienden ‘Samson & Marie’ moeten dus nog even wachten voor ze hun fans weer kunnen terugzien.