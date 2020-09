Afscheid Robbe De Hert in alle stilte plaatsgevonden, volgend jaar publieke hulde in de Roma TK

06 september 2020

Zaterdag werd in intieme kring afscheid genomen van Robbe De Hert, die twee weken geleden op 77-jarige leeftijd overleed. Er staat volgend jaar wel nog een grote herdenking gepland voor de regisseur van onder meer 'De Witte Van Zichem'.

Door de coronacrisis was er maar een beperkt aantal mensen aanwezig op het afscheid van Robbe De Hert. Collega-regisseur Jan Verheyen was een van hen. “Vandaag in intieme kring afscheid genomen van Robbe”, meldde hij op Instagram bij een foto waarop ook enkele bidprentjes te zien zijn. Hij laat ook weten dat er volgend jaar nog een groter publiek eerbetoon gepland staat voor de Vlaamse filmlegende, in de Roma in Antwerpen. Zijn urne zou ook dan pas bijgezet worden op het ereperk van het Schoonselhof.

Verheyen was een goede vriend van De Hert en heeft een week voor zijn dood ook afscheid kunnen nemen van de regisseur. “Ik heb hem toen verteld over onze eerste ontmoeting”, vertelde hij daarover aan de VRT. “Ik was 15 jaar en zat op internaat in het college van Sint-Niklaas. Daar hadden we een filmclub en ik programmeerde de films. Ik bekeek toen de catalogussen van verschillende verhuurders en één van die catalogussen was van Fugitive Cinema, het filmcollectief dat Robbe De Hert eind de jaren ‘60 heeft opgericht. Ik heb hem toen een brief geschreven, met de vraag of ik hem eens kon ontmoeten. Kort daarna kreeg ik telefoon van hem. Ik kon het niet geloven.” Hij vervolgt: “Robbe stond aan de wieg van mijn keuze om iets te doen in de Vlaamse filmwereld. Robbe was een ‘enfant terrible’ zodat de volgende generaties het niet meer hoefden te zijn. En hij was boven alles een ongelooflijke filmliefhebber die cinema ademde; hij was onze Monsieur Cinema.”

Robbe De Hert overleed op 24 augustus aan de gevolgen van diabetes. Hij was al een tijdje ziek.



