Afrikaanse wijn, chocolade-tequila én kaviaar van 100.000 euro: BV's verdienen centje bij met hun eigen merk

TV Jennifer Lopez openhartig over jeugd in documentai­re: “Mijn moeder sloeg me”

Superster Jennifer Lopez (52) toont een heel andere kant van zichzelf in de Netflix- documentaire ‘Halftime’. Zo vertelt ze heel openhartig over haar moeilijke jeugd. “Mijn moeder sloeg me bont en blauw”, klinkt het. De docu werd opgenomen tijdens het vijftigste levensjaar van Lopez en camera’s volgden haar tijdens het hoogtepunt in haar carrière: zingen in de halftimeshow van de Super Bowl.

17 juni