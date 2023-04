Afluisteren, vermommen of gewoon verzinnen: zo ver gaan de Britse tabloids om ‘dirt’ te vinden over celebrities

CELEBRITIES Khloé Kardashian onthult dat ze vorig jaar onder het mes moest voor melanoom: “Het was dodelijk”

Khloé Kardashian (38) kreeg het vorig jaar zwaar te verduren. De realityster moest onder het mes om een tumor in haar gezicht te laten verwijderen. In de gloednieuwe trailer van het derde seizoen van ‘The Kardashians’ onthult ze dat het ging om een melanoom, een vorm van huidkanker. “Dit was veel serieuzer dan ik dacht", klinkt het geschokt in de reeks.