Aerosmith-zanger Steven Tyler heeft ontwenningskliniek verlaten

Steven Tyler liet zich in mei opnemen in een ontwenningskliniek. Daar zou hij een programma van 30 dagen volgen, maar uiteindelijk bleef de zanger van Aerosmith vrijwillig nog wat langer, om zeker te zijn dat hij in de toekomst niet opnieuw zou hervallen. Dat vertellen familieleden van de zanger aan ‘TMZ’. Volgens hen gaat het “ongelofelijk goed” met Tyler en gaat hij opnieuw nuchter door het leven. Z'n familieleden zouden “erg enthousiast” zijn over z'n vooruitgang. De zanger zou opnieuw een gezond gewicht hebben en er goed uitzien.

In mei liet Aerosmith weten in een mededeling: “Zoals velen onder jullie weten werkt onze geliefde broer Steven al vele jaren aan z'n nuchterheid. Na een operatie aan z'n voet om zich voor te bereiden op de shows en de noodzaak om tijdens dat proces pijnmedicatie te nemen, is hij onlangs hervallen. Hij heeft zich vrijwillig laten opnemen in een behandelcentrum zodat hij zich kan concentreren op z’n gezondheid en herstel.”

In het verleden had Steven Tyler het al over z'n strijd tegen verslavingen, die in de jaren 1980 begon. “Ik denk dat er toen geen bands waren die wisten wat het betekende om nuchter te zijn", klonk het in 2019 in GQ. “Ik kon niet genoeg doen. Ik kon niet high genoeg worden." Maar in 1988 hielden z'n bandleden een interventie. “Ze dachten: ‘Laten we de zanger nuchter krijgen, dan zullen al onze problemen voorbij zijn.' Dus werd ik nuchter. Het duurde een paar jaren voor ik mijn woede achter me kon laten, over dat ze me naar rehab hadden gestuurd, maar zelf op vakantie gingen. Maar nu ben ik alleen maar dankbaar, want ik heb mijn nuchterheid aan hen te danken.”