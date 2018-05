Aerosmith-zanger Steven Tyler bekent: "Ik gaf al 2 miljoen dollar uit aan drugs" TC

22 mei 2018

13u35 0 Showbizz Steven Tyler, de zanger van rockband Aerosmith en vader van actrice Liv Tyler, heeft een openhartig tv-interview gegeven. Daarin bekende hij dat hij 'makkelijk' 2 miljoen dollar aan drugs uitgaf. "Ik heb half Peru opgesnoven", klinkt het.

Dat Steven Tyler, 70 jaar ondertussen, een leven vol seks, drugs & rock'n roll achter de rug heeft mag duidelijk wezen. In een tv-interview met James Corden gaf hij toe dat hij in zijn leven al een fortuin spendeerde aan verdovende middelen. "Makkelijk 2 miljoen dollar", klonk het eerlijk. "In de jaren '80 was dat echt het zware spul. Heroïne, cocaïne... Ik was toch echt niet goed bezig. Ik mag blij zijn dat ik nog leef." Toch heeft Steven niet van al zijn experimenten met drugs spijt. "In de jaren '60 was het pure fun. Dan gebruikte ik enkel wiet en andere softdrugs. En dat maakte mij en Joe Perry (de gitarist van Aerosmith, nvdr) erg creatief. Ik kan songwriters de combinatie van wiet en cider aanraden. Mij heeft het alvast enkele wereldhits opgeleverd." Al besloot hij wel met een wijze raad voor de jonge fans. "Blijf ervan af. Drugs brengen vooral veel ellende met zich mee. Geloof me: die kant heb ik zeker ook gezien. Sinds 1983 heb ik zoveel tijd in een ontwenningskliniek doorgebracht dat ik het mijn tweede thuis mag noemen. Maar voor alle duidelijkheid: een echt gezellige thuis is het daar niet."