Aerosmith-zanger Steven Tyler (70) maakt ritje in zijn 'eigen' rollercoaster in Disneyland Paris CD

06 augustus 2018

21u17 0 Showbizz Wat een ongezien beeld! Aerosmith-zanger Steven Tyler (70) heeft gisteren plaatsgenomen in zijn eigen attractie in Disneyland Paris: de Rock 'n' Roller Coaster. In deze overdekte achtbaan weerklinkt de muziek van de Amerikaanse rockband Aerosmith.

Als een echte stoere 70-jarige rockheld maakte Steven Tyler zondag een ritje 'zijn' Rock 'n' Roller Coaster. De frontman van Aerosmith werd daarbij vergezeld door zijn dochter Liv Tyler. De Amerikaanse actrice is vooral bekend van haar rol in 'Armageddon' en in het Walt Disney Studios park is er zelfs een speciale effectenshow genoemd naar deze film. En dus poseerden vader en dochter naast de filmposter van Liv. Ook een fotomoment voor het Kasteel van Doornroosje met Mickey Mouse en Goofy, die voor de gelegenheid hun meest zomerse outfit hadden aangetrokken, mocht niet ontbreken op de agenda.

@iamstevent @disneylandparis !!!! Visiting the Armageddon ride!!!! Hello @benaffleck #brucewillis Een foto die is geplaatst door null (@misslivalittle) op 06 aug 2018 om 00:30 CEST

De Rock 'n' Roller Coaster opende in 2002 haar deuren in Disneyland Paris. In de voorshow zien de bezoekers de bandleden van Aerosmith aan het werk en aan boord van de trein zijn hun hits als 'Love is an Elevator' en 'Walk This Way' te horen. Binnenkort gaat deze achtbaan wel dicht en wordt het omgebouwd tot een 'Iron Man'-attractie.