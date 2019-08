Advocaten pop-up Ian Thomas reageren op sluiting: “Verzegeld op basis van onterechte beschuldigingen” MVO

29 augustus 2019

21u19 4 Showbizz De advocaten die de pop-up winkel van Ian Thomas vertegenwoordigen hebben verontwaardigd gereageerd op de sluiting. “Ganō betreurt de onterechte sluiting van onze pop-up in Antwerpen”, klinkt het. “Ons pionierswerk wordt onterecht in diskrediet gebracht door incorrecte informatie vanuit het parket.”

“De Antwerpse autoriteiten verzegelden onze pop-up op basis van administratieve inbreuken die onterecht blijken”, gaat het verder in een officieel statement aan de pers. “Dat ze zover gaan duidt er nogmaals op dat de autoriteiten liever werk maken van repressieve politiek dan van een wetgevend kader rond CBD.”

“De verkoop van CBD-producten is legaal”, meent men. “Maar het wetgevend kader errond is eerder grijs en repressief. Op basis van commersialisatie van onze producten kon het parket onze pop-up niet sluiten. Het feit dat de Antwerpse autoriteiten onze shop op basis van een administratieve nalatigheid verzegelen, en deze nalatigheid zelfs niet terecht is, duidt op een aanpak waarbij de autoriteiten hun machtspositie misbruiken.”

“We betreuren enorm dat de autoriteiten tijd en middelen investeren in het zoeken naar allerlei achterpoortjes om onze shop te sluiten. Die tijd en middelen kunnen beter ingezet worden om een constructief wettelijk kader te ontwikkelen. Ganō blijft streven naar een open dialoog en ijvert voor een duidelijke wetgeving rond CBD, waarbij CBD niet langer gemarginaliseerd wordt en waarbij lobbywerk gefilterd wordt.”