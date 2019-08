Advocate slachtoffer Guy Van Sande reageert op interview: “Onbegrijpelijk dat hij zich nog altijd als een slachtoffer gedraagt” SDE

20 augustus 2019

14u27

Bron: VTM Nieuws 2 Showbizz Iris Exelmans, de advocate van het slachtoffer van Guy Van Sande, heeft in een interview op VTM Nieuws gereageerd op het interview dat de voormalige acteur in Dag Allemaal gaf. Volgens haar is het interview “pijnlijk voor de slachtoffers”.

“Mijn cliënten zijn echt verontwaardigd”, zegt Iris Exelmans. “Zij vinden het onbegrijpelijk dat hij dat nu nog altijd doet, die aandacht zoeken. Dat hij zich niet gedraagt als een dader, maar wel als een slachtoffer.” Met die woorden reageert de advocate - die de familie van het slachtoffer van Van Sande vertegenwoordigt - op het uitgebreide interview dat de voormalige acteur uit ‘Zone Stad’ deze week in Dag Allemaal gaf.

Daarin beschrijft Van Sande, die veroordeeld werd tot drie jaar voorwaardelijk en een geldboete van ongeveer 18.000 euro voor ‘bezit, verspreiden en produceren van kinderporno’, onder meer hoe zijn drugsverslaving aan de basis lag van zijn handelingen. “Ik had een gekoppelde verslaving. Initieel een drang naar drugs om me te ontspannen. Waardoor ik zo wellustig werd dat ik een drang naar ­porno kreeg. Op den duur ­primeerde de drang naar porno en voedde die mijn drugsverslaving. Ik had die cocaïne nodig om die extreme porno te kunnen bekijken, nuchter kreeg ik die niet verteerd. (denkt na) ­Absurd, toch? Maar destijds essentieel voor mij. Zo dom. Zo pijnlijk.” En nog: “Ik wil blijven onderstrepen dat ik nuchter zoiets nooit bekeken heb. Alles was altijd letterlijk en figuurlijk ­gewist.”

Dat de acteur met de vinger naar zijn drugsverslaving wijst, komt hard aan bij de slachtoffers. “Het feit dat hij nu zegt: het is alleen maar ten gevolge van een korte periode in mijn leven waarin ik verslaafd was aan cocaïne dat ik uit de bocht ben gegaan ... Het dossier toont aan dat dat niet zo is. Als dat zo zou zijn, dan zou elke drugsverslaafde of elke cocaïneverslaafde ook pedofiele neigingen hebben en dat is zeker niet zo”, zegt Exelmans. Daarnaast toont het dossier aan dat Van Sande op een bepaalde periode ook afgekickt was, maar toch nog op zoek ging naar pedofiele beelden.

Wie het hele interview met Van Sande wil lezen, kan hier terecht of in Dag Allemaal.