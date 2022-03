Advocaat vindt het zorgwekkend dat alle betrokkenen bij ‘The Voice of Holland’ nog niet gehoord zijn

Celebrities Dave Grohl kapot van verdriet na het onverwach­te overlijden van Foo Figh­ters-drum­mer Taylor Hawkins

Afgelopen vrijdag is Taylor Hawkins, de drummer van de Foo Fighters, op 50-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse bandleden maakten via een bericht op Twitter bekend dat ze in shock waren door de plotse dood van hun geliefde collega. Ondertussen zijn er ook beelden opgedoken van een emotionele Dave Grohl (53). Op foto’s is te zien hoe de frontman van de Foo Fighters, die Hawkins eerder al als zijn beste vriend omschreef, al huilend iemand omhelst op de luchthaven van Los Angeles.

28 maart