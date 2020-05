Advocaat van vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen: “Hij kent hun identiteit al meer dan twee jaar” Bjorn Maeckelbergh KVDS

29 mei 2020

08u52 57 Showbizz Na meer dan tweeëneenhalf jaar onderzoek wegens belaging en elektronische overlast wil het parket van Mechelen televisiemaker Bart De Pauw (52) voor de rechtbank slepen. Dat bevestigen ons meerdere bronnen. “Ik ben klaar voor mijn proces”, zegt De Pauw. Gerechtsexpert Faroek Özgünes van VTM NIEUWS benadrukt dat het echter nog niet zeker is dat het zo ver zal komen. Daarover moet de raadkamer begin september definitief beslissen. Bart De Pauw zal nu te weten komen wie er achter de anonieme klachten aan zijn adres zit, maar volgens Christine Mussche, advocate van de tegenpartij, kent De Pauw hun identiteit al.



De VRT zette in november 2017 de samenwerking met Bart De Pauw met onmiddellijke ingang stop na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dat maakte De Pauw toen zelf bekend via een videoboodschap. De televisiemaker benadrukte dat het niet ging om fysieke aanrandingen, maar om sms-verkeer met flirterige toon. Daarop startte het parket van Mechelen een onderzoek wegens belaging en elektronische overlast.

Meerdere actrices en (ex-)medewerkers stelden zich in de loop van dat onderzoek burgerlijke partij. Dat onderzoek is nu klaar. Het parket van Mechelen besliste zopas dat het de televisiemaker nu voor de rechtbank wil brengen. “Er is meer dan twee jaar en een half over gegaan om tot de conclusie te komen dat ik word doorverwezen. Een zware, slopende periode voor mij, mijn vrouw en mijn drie kinderen”, reageert De Pauw, die gisteren 52 werd. De raadkamer zal nu moeten beslissen of er effectief een proces komt tegen De Pauw. “Wij gaan ons niet verzetten tegen deze doorverwijzing. Dan komt er eindelijk een proces waarbij de debatten in alle openheid zullen worden gevoerd.”

“We zijn er klaar voor”

De tv-maker is naar eigen zeggen opgelucht dat hij zich eindelijk zal kunnen verdedigen. “Wij zijn er klaar voor. Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld. Anoniem kan er veel verteld worden, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar.”

Zijn advocaten zeggen dat Bart De Pauw niet verder zal reageren: “Wij willen dat de rechtszaak op een faire en serene manier kan gebeuren. Het zou fijn zijn dat de media zich aan de feiten zouden houden”.

Faroek Özgünes, gerechtsexpert van VTM NIEUWS, benadrukt dat de procedure nog maar net begonnen is en dat het nog niet zeker is of er effectief een proces zal volgen. “Het parket van Mechelen heeft op basis van zijn onderzoek beslist dat er genoeg elementen zijn om Bart De Pauw te vervolgen”, vertelt hij. “Het dossier gaat nu naar de raadkamer, die op 8 september alle partijen zal horen en een standpunt zal innemen. Als ook de raadkamer beslist dat er voldoende elementen in het dossier zitten om het voor de rechter te brengen, zal er effectief een proces starten. Het zal uiteindelijk de rechter zijn die beslist of De Pauw schuldig is of niet.”

Slachtoffers

Volgens Özgünes is het ook afwachten wat de slachtoffers zullen doen als er een proces zou komen. “Ze wilden dat de belaging door De Pauw zou stoppen, maar niet per se dat hij voor de rechter zou komen”, klinkt het. “Zullen ze zich burgerlijke partij stellen? Zullen ze een schadevergoeding eisen? Zullen ze zelf getuigen? En zullen ze dat in persoon doen in de rechtbank? Dat is nog allemaal af te wachten.”

Feit is dat Bart De Pauw nu met zekerheid te weten zal komen wie achter de anonieme klachten tegen hem zat. “De vrouwen zijn ondervraagd, dus hun namen zitten in het dossier", aldus Özgünes. “De verdediging kan dat nu inkijken en zal daardoor te weten komen wie ze zijn. Pogingen van De Pauw om dat via de preventieadviseur van de vrt te weten te komen - waar de vrouwen hun verhaal deden - liepen op een sisser af. De adviseur beriep zich namelijk op zijn beroepsgeheim.”

Meester Christine Mussche reageert uit naam van enkele burgerlijke partijen in het dossier. “We vernemen met genoegen dat het Mechels parket de verwijzing van Bart De Pauw naar de correctionele rechtbank vraagt voor stalking en elektronische overlast, en op die manier onze ervaringen erkenning geeft”, laat ze weten. “Wij zijn klaar voor het proces. Wij zijn tevreden dat er eindelijk vooruitgang en duidelijkheid is. Het is echter onbegrijpelijk dat Bart De Pauw het nog steeds heeft over anonieme klachten terwijl hij nu al meer dan 2 jaar, van bij aanvang van het gerechtelijk onderzoek, op de hoogte werd gebracht van onze identiteit. Wij zien de openbare terechtzitting met vertrouwen tegemoet. De inhoud van het strafdossier spreekt voor zich.”

Schadevergoeding

Áls het tot een proces komt en áls De Pauw daarop onschuldig wordt verklaard, kan hij volgens Özgünes in de tegenaanval gaan en bijvoorbeeld een schadevergoeding eisen. De televisiemaker heeft immers zwaar geleden onder de zaak. De vrt zette de samenwerking met hem stop en ook zijn productiehuis misliep een pak werk.

