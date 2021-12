Advocaat van vrouw die aangifte deed tegen Borsato: “Het gaat om erkenning, niet om geld”

ShowbizzAdvocaat Peter Plasman zegt dat het slachtoffer in de misbruikzaak tegen Marco Borsato (54) niet uit is op een schadeclaim, maar op “erkenning van het feit dat er dingen zijn gebeurd die niet hadden mogen gebeuren”. Plasman staat de nu 22-jarige vrouw en haar moeder bij, die maandag aangifte tegen de zanger hebben gedaan vanwege “onzedelijke betastingen”. Die zouden jarenlang hebben plaatsgevonden.

Het slachtoffer dat aangifte heeft gedaan - naam bij redactie bekend - is de dochter van een goede vriendin van de zanger. Die vriendin is al jaren groot fan, en was de voormalige assistent van Borsato. Het slachtoffer zegt dat Borsato haar al vanaf kleins af aan kent en dat het betasten begon nadat de vader van het meisje in 2013 is overleden. Ze was toen 15 jaar oud.

Plasman laat per mail aan de krant AD het volgende weten: “Het doen van aangifte in een zedenzaak is vaak een grote stap. Zeker wanneer de aangifte zich richt tegen een BN’er, zoals nu, heeft dat voor alle betrokkenen ernstige consequenties. Mijn cliënte wordt partij in een strafrechtelijke procedure waarin mogelijk alles wordt opgerakeld, uiteraard afhankelijk van de proceshouding van de heer Borsato.” Daarmee doelt Plasman op het feit dat Borsato alles ontkent en zelf eerder aan het Openbaar Ministerie om een onderzoek heeft gevraagd naar de “bron van alle beschuldigingen tegen hem”.

Het statement van Plasman vervolgt: “Het meisje worstelt al heel lang met wat er gebeurd is en zij is nu sterk genoeg om de gevolgen van haar stap aan te kunnen. Zij voelt zich beschadigd en zij heeft de vurige hoop dat erkend zal worden dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden moeten gebeuren. Als aangeefster kan het meisje in het strafproces op vrij eenvoudige wijze een financiële claim indienen. Het gaat haar echter niet om geld en zij zal dan ook geen schadevergoeding vorderen. Mijn cliënte hoopt na erkenning dit nare hoofdstuk te kunnen afsluiten en door te kunnen gaan met haar leven. Om die reden ligt er nu een serieuze maar ook genuanceerde aangifte, met ondersteunend materiaal.”

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Marco Borsato, kiest er voorlopig voor om niet te reageren.

Lees ook: