Advocaat van Gwyneth Paltrow gaat viraal: “Hij is een sekssymbool”

Showbits Pommelien Thijs: “Zeer fijn om voor jongeren iets te kunnen betekenen”

Gisterenavond kwam de ‘JEZ!’-feestweek aan zijn eind. De goedendoelenactie voor jongeren bracht meer dan drie miljoen euro op. Ondanks het slechte weer zakten heel wat mensen af naar het Eilandje in Antwerpen. Dat was voornamelijk het geval voor publiekslieveling Pommelien Thijs. Zij is dan ook een rolmodel voor heel veel jongeren. Showbits-reporter Desna trok naar de slotshow in Antwerpen en sprak met Pommelien Thijs en de andere gezichten over hun rol voor jongeren. Bekijk het in deze nieuwe Showbits-video.