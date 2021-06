Advocaat van Britney Spears niet heel zuiver op de graat: “Hij zei dat ik alles voor mezelf moest houden”

CelebritiesBritney Spears (39) heeft het niet alleen gehad met haar vader Jamie Spears (68), maar als het van de zangeres afhangt, mag ook haar advocaat zijn boeltje pakken. In haar emotionele getuigenis in de rechtbank maakte de popster duidelijk dat ze een andere raadsman wil. Haar huidige advocaat Samuel D. Ingham III, die al sinds 2008 voor haar spreekt, wist trouwens niet op voorhand wat Spears te vertellen had.

De kans is groot dat er in de toekomst een andere advocaat de belangen van de zangeres mag vertegenwoordigen. Samuel D. Ingham III spreekt al sinds 2008 voor Britney Spears, maar de man is niet door haar aangewezen. Dertien jaar geleden oordeelde de rechter namelijk dat Spears niet in staat was om zelf een raadsman aan te werven. Net daarom werd er in haar plaats eentje aangewezen, maar daar wil Britney nu graag verandering in brengen.

Andere visie

Waarom de zangeres plots een nieuwe advocaat wil, is niet moeilijk om te begrijpen. Blijkbaar kon Britney Spears al die tijd al vragen om de bewindvoering van haar vader stop te zetten, maar uit haar getuigenis blijkt dat ze daar nooit van op de hoogte is gebracht. Daarnaast hebben Spears en Ingham ook duidelijk een andere visie. Haar raadsman heeft haar namelijk afgeraden om haar kant van het verhaal te vertellen. “Mijn advocaat zegt dat het niet slim is. Het publiek mag volgens hem niet weten wat ze mij allemaal aangedaan hebben. Hij zei me dat ik het allemaal voor mezelf moest houden.” De 39-jarige zangeres heeft hem dan ook niet op de hoogte gebracht van wat ze deze week allemaal te vertellen had. Ingham maakte verder ook duidelijk dat hij niets te maken had met de emotionele getuigenis van de popster. “Dit waren volledig haar eigen woorden.”

Dat Ingham zijn cliënte nooit verteld heeft dat ze kon vragen om de bewindvoering van haar vader stop te zetten, vinden andere advocaten alvast niet kunnen. Advocate Sarah J. Wentz vertelde in een interview met The New York Times alvast het volgende: “Hij heeft niet gedaan wat een advocaat moet doen. Als zij vragende partij was om haar leven weer in eigen handen te nemen, dan had hij haar hier deftig over moeten informeren.”

Verder blijkt ook uit andere getuigenissen dat de advocaat in het verleden nogal laks is geweest. In een zitting in 2014 vertelde Reva G. Goetz, de rechter die toen verantwoordelijk was voor de zaak, dat het niet verboden was voor de actrice om in het huwelijksbootje te stappen. “Ik kan mij niet herinneren dat we daar een uitspraak over gedaan hebben, maar wellicht is het beter om haar dat niet te vertellen.” Volgens rechtbankdocumenten deed Ingham daar destijds ook niet moeilijk over. “Op de een of andere manier is het niet ter sprake gekomen”, klonk het toen. Nadien ging hij gewoon verder met zijn pleidooi. Ingham had haar verder wel aangemoedigd om tijdens de zitting van 2014 naar de rechtbank te komen, maar dat zag de popster volgens hem niet zitten. Aangezien zijn cliënte niet aanwezig was, heeft Ingham volgens documenten vervolgens ook niet echt zijn best gedaan om antwoorden te krijgen op haar vragen.

Wachten op een uitspraak

Na de getuigenis van Britney Spears heeft haar advocaat wel al laten weten dat hij een stap terug zal zetten als hij de vraag krijgt. Voorlopig heeft Brenda Penny, de rechter die verantwoordelijk is voor de zaak, zich nog niet uitgesproken over de situatie. En ook of Britney haar eigen leven effectief weer in handen krijgt, valt nog af te wachten. De rechter bedankte haar gisteren alvast voor haar moedige woorden, maar een uitspraak is er voorlopig nog niet. Op woensdag 14 juli wordt de zaak namelijk hervat. Tegen die datum moet de popster een verzoek indienen om het curatorschap stop te zetten. Volgens de wetten in Californië, de Amerikaanse staat waarin Britney woont, kan de curator, in dit geval de vader van Britney, nog bezwaar indienen. Daarnaast mogen ook vrienden en familie van de zangeres zich op deze datum uitspreken over de bewindvoering en vertellen of ze het eens zijn of niet.

De kans dat papa Spears zal protesteren tegen het opheffen van het curatorschap is vrij groot. Als dat het geval is dan dienen zowel Britney als haar vader hun standpunten duidelijk te maken. De rechter zal dan pas nadien een uitspraak doen, maar de kans is groot dat deze nog een hele tijd op zich zal laten wachten. Als er niemand bezwaar maakt, dan mag de rechter vervolgens bepalen of Britney weer over haar eigen leven mag beslissen of niet.

