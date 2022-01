Advocaat van Ali B reageert: "Hij herkent zich niet in dit hele beeld”

De advocaat van Ali B beweert dat de Nederlandse rapper geschokt is door wat hij gezien heeft in de aflevering van ‘BOOS’. Op een gegeven moment komt er een vrouw, anoniem, aan het woord. De dame in kwestie zegt dat de Ali B haar in het verleden verkracht heeft. “Hij denkt die situatie wel te herkennen”, aldus Swier over het voorval. Volgens de advocaat denkt Ali B ook te weten om welke vrouw het gaat. “Hij geeft toe dat hij seks gehad heeft met haar, maar wel met haar volledige instemming.” Hij vervolgt: “Hij herkent zich niet in dit hele beeld.”