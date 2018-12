Adriana Lima woest over dating geruchten: “Het moet afgelopen zijn, nu!” DBJ

27 december 2018

08u39 0 Showbizz De Turkse media schrijven volgens Adriana Lima (37) klinkklare onzin over haar en de Duitse keeper Loris Karius (25), die bij de Turkse club Beşiktaş speelt. Zo zou er ‘iets’ spelen tussen de voormalige Victoria’s Secret Angel en de voetballer, maar dat gerucht verwijst Adriana naar het rijk der fabelen. Dit meldt Page Six.

In een Instagrampost, die nu niet meer te vinden is, schreef ze: “De fake media van Turkije moet ophouden met het verspreiden van leugens over het zogenaamde geflirt van mij met mensen die ik nog nooit heb ontmoet. Het moet afgelopen zijn, nu!”

Lima kwam het afgelopen jaar vaker in het nieuws met haar liefdesleven. Zo ging de relatie tussen haar en de Turkse zelfhulpgoeroe Metin Hara voorbij en postte het model eerder deze maand een cryptische boodschap op sociale media over hoe een man de juiste partner moet zijn. Kort daarna verwijderde ze alle foto’s van Hara van haar account.

