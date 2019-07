Adriaan Van den Hoof verdient niet het grote geld: “Ik kom rond, dat is alles” Redactie

05 juli 2019

12u00

Bron: Humo 1 TV De start van de zomer betekent ook de start van een nieuw seizoen van ‘Switch’. De quiz wordt net als de voorbije jaren kundig voorgezeten door Adriaan Van den Hoof (46). Echt rijk wordt hij er echter niet van, vertelt hij in Humo.

In Duitsland wordt ook een versie van ‘Switch’ gemaakt, vertelt Van den Hoof in Humo. De presentator herinnert zich de ontmoeting met zijn Duitse evenknie nog goed. “Die Duitse presentator die hier was, de Guido, is hier toegekomen met de dikste Porsche die ik ooit heb gezien”, vertelt Van den Hoof. “Hij doet ook stand-up, maar hij speelt dertig voorstellingen per jaar. In stadia. Ik denk dat hij, door de Duitse ‘Switch’ te presenteren, meer poen zal scheppen dan ik in mijn hele leven heb verdiend. Dat is een andere wereld.”

“Op vakantie in Mexico was ik met een dude uit Amerika aan het babbelen. Hij vroeg wat ik deed. ‘Ik presenteer, ik draai plaatjes en ik acteer ook af en toe.’ Waarop hij: ‘Wat doe jij hier dan?’ Ik wist eerst niet waarover hij het had. ‘Wat doe jij in dit hotel, man? You must be loaded!’ (lacht) Tja, als ik in Engeland zou doen wat ik doe, dan was ik binnen voor het leven. Een grote misvatting van de Vlaming is: wie op tv komt, zal wel goed verdienen. Maar nee. Ik kom rond, dat is alles”, klinkt het nog.

Lees het hele artikel uit Humo hier.