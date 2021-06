Adoptiezoon Tom Cruise ruilt leven in de schijnwerpers in voor job als visser

CelebritiesConnor Cruise (26), de adoptiezoon van Tom Cruise (58) en Nicole Kidman (53) droomde net zoals zijn ouders van een carrière in de filmwereld, maar ondertussen is hij van gedachten veranderd. Momenteel werkt hij namelijk als visser. Als dat geen carrièreswitch is!

Connor, die geboren is in 1995, werd toen hij nog maar een baby was geadopteerd door Tom Cruise en Nicole Kidman. De twee acteurs, die ondertussen al lang uit elkaar zijn, adopteerden ook zijn zus Bella. Toen Cruise en Kidman vervolgens in 2001 elk hun eigen weg gingen, koos Connor ervoor om samen met zijn zus bij zijn vader te blijven wonen.

Al snel kreeg Connor de acteermicrobe te pakken. In 2008 speelde hij samen met Will Smith in de film ‘Seven Pounds’. Vier jaar later, in 2012, was hij ook nog te zien in de actiefilm ‘Red Dawn’. Ondertussen heeft de 26-jarige zoon van Tom Cruise echter andere prioriteiten. Hij ruilde zijn job in de schijnwerpers in voor een carrière als visser. Op zijn Instagramaccount deelt hij bijvoorbeeld regelmatig zijn vangst van de dag. Daarnaast pronkt hij er ook vaak met zijn barbecue-skills.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Contact met zijn vader

Tot op vandaag heeft Connor nog veel contact met zijn vader. De twee werden in het verleden al verschillende keren samen gespot in Clearwater, een stad in Florida en meteen ook de woonplaats van de 26-jarige Connor. Vader en zoon hebben bovendien nog een gemeenschappelijke interesse: Scientology. Tom Cruise zelf heeft er alvast nooit een geheim van gemaakt dat hij een grote aanhanger is van de sekte.

Of Connor nog veel contact heeft met zijn moeder Nicole Kidman is niet geweten. Ook de actrice zelf praat niet vaak over de situatie, maar in een recent interview zei Kidman wel het volgende: “Ze zijn allemaal volwassen en maken hun eigen keuzes. Als moeder is het mijn job om hen graag te zien.” Over zijn zus Belle zijn er maar weinig details bekend. Momenteel reist ze de wereld rond als modeontwerpster, maar haar thuisbasis is Londen. In 2015 gaf ze nog haar jawoord aan de acteur Max Parker.

LEES OOK: