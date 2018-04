Adil en Bilall worden voetbalcommentator TC

27 april 2018

12u06 0 Showbizz Fans van AA Gent en RSC Anderlecht worden door Play Sports getrakteerd op een 'specialleke'. Voor die wedstrijd strikte de zender twee BV-paren die extra commentaar zullen leveren bij de wedstrijd. Bilall Falah en Adil El Arbi als Anderlecht-supporters. 'Radio Gaga'-gezichten Joris Hessels en Dominique Van Malder als Buffalo's.

Voor een goed begrip: de wedstrijd op 13 mei kan via Play Sports op drie verschillende kanalen gevolgd worden. Eén met neutraal commentaar van Filip Joos, twee andere kanalen waar schaamteloos kleur zal worden gekozen door twee duo's van gastcommentatoren. Die Hard-Anderlechtfans Bilall en Adil zullen de 'mauves' naar de zege proberen te babbelen. De 'Radio Gaga'-mannen zullen hun commentaar een Buffalo-sausje geven. Beide partijen zien het nu al zitten. "Het wordt de shit", is het plastische commentaar van Bilall. "Het is een match die wij al op voorhand gewonnen hebben", bijt Joris Hessels terug. Benieuwd wie gelijk krijgt op 13 mei.