Adil & Bilall vertellen over ‘Batgirl’, ‘The Flash’ krijgt eindelijk trailer: het belangrijkste nieuws uit DC Fandome

‘Batgirl’

In een panel over ‘Batgirl’ gingen actrice Leslie Grace, filmschrijfster Christina Hodson en de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah in gesprek met elkaar. Ze vertelden voor het eerst hoe ze Barbara Gordon als hoofdrolspeler van haar eigen live-actiefilm tot leven gaan brengen. Grace vertelde hoe verfrissend het was om te lezen over een vrouwelijke superheld die lef heeft, maar ook heel oprecht is en enthousiast om zichzelf te bewijzen.

De regisseurs beloofden dat de gevechten in de film behoorlijk realistisch zullen zijn. Ze waren ook meteen overtuigd van Grace, ook al deden heel wat actrices auditie. “Toen we Leslie zagen, hadden we meteen kippenvel”, klonk het. “Ze raakte een snaar.” Er werd ook bevestigd dat Barbara Gordon een volledige kap en rood haar in de film zal hebben en ook het nieuwe conceptbeeld van Batgirl’s pak werd gedeeld. Er zal ook een Batman opduiken in de film, maar of het een bestaande of nieuwe acteur is die in de rol kruipt, is nog niet duidelijk.

‘The Batman’

DC loste een tweede trailer voor ‘The Batman’, waarin Robert Pattinson de hoofdrol vertolkt. De prent belooft niet alleen een blik te werpen op de vroege dagen van Batman, maar ook op tal van andere schurken en bondgenoten, waaronder Zoë Kravitz als Catwoman, Jeffrey Wright als James Gordon, Andy Serkis als Alfred en Colin Farrell als The Penguin. ‘The Batman’ is vanaf 4 maart 2022 te zien in de bioscoop.

‘Batman: Caped Crusader’

Matt Reeves, J.J. Abrams, Bruce Timm en James Tucker deelden hun eerste inzichten in ‘Batman: Caped Crusader’, de nieuwe animatieserie in de Batman-mythologie. De reeks zal gebruikmaken van de modernste animatietechnieken en technologieën. In de serie zal Batman samenwerken met heel wat schurken, wat zal uitdraaien in verfijnde verhalen en intense actiescènes.

‘Black Adam’

Dwayne Johnson kruipt in de huid van het personage Black Adam. In de nieuwste trailer zien we niet alleen Johnson’s karakter, maar ook verschillende leden van de Justice Society of America die debuteren. Johnson was zelf aanwezig op FanDome en zei dat hij “geboren was om Black Adam te spelen”. Black Adam is vanaf 29 juli 2022 te zien in de bioscoop.

‘The Flash’

Ezra Miller vertelde over de supersnelle held ‘The Flash’. In een videoboodschap op Fandome zegt hij heel enthousiast te zijn om de film aan de fans te laten zien, maar dat dat nu nog niet kan omdat hij nog steeds in de maak is. Zelfs een lange teaser was niet mogelijk. “Doordat we nog niet klaar zijn met filmen, hebben we nog niet genoeg materiaal”, aldus de acteur. Wat Miller wel meebracht, was een kort voorproefje. De prent staat gepland om op 4 november 2022 in de bioscoop te verschijnen.

‘Peacemaker’

John Cena’s ‘Peacemaker’-personage werd deze zomer geïntroduceerd in ‘The Suicide Squad’. Het karakter krijgt nu zijn eigen HBO Max-show, waarin hij zal proberen vrede in de wereld te brengen. In de serie schitteren John Cena als Peacemaker, Danielle Brooks als Adebayo, Freddie Stroma als Vigilante en Robert Patrick als Auggie Smith. ‘Peacemaker’ debuteert op HBO Max op 13 januari.

‘Aquaman and the Lost Kingdom’

Jason Momoa, bekend van ‘Game Of Thrones’, gaf ons een eerste diepe duik in ‘Aquaman and the Lost Kingdom’. Hij deelde een exclusieve clip achter de schermen met een meeslepende en verrassende concept art. Zo zijn er een soort van gigantische sprinkhanen en woestijnwezens in de prent te zien. Regisseur James Wan beloofde een dol avontuur dat “niet bang is om zijn fantasie te omarmen”. De film staat gepland voor 16 december 2022.

