Adil en Bilall trekken aandacht van Disney: “Marvel heeft interesse” MVO

22 januari 2020

13u04 4 Showbizz Na ‘Bad Boys 3' is hun carrière helemaal gelanceerd. Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben zelfs de aandacht getrokken van de Walt Disney Studio’s. Men zou met hen willen praten over een toekomstige Marvel-film.

Dat vertelt Adil aan Michèle Cuvelier op Studio Brussel. “Marvel wil met ons afspreken, nog niet echt voor iets concreets, een film of serie”, klinkt het. Marvel Studio’s in een subtak van Disney, die onder andere de beroemde ‘Avengers’-films uitbracht. ‘Avengers: Endgame’ is op dit moment de meest succesvolle film uit de geschiedenis.

Hun volgende project wordt alvast ‘Beverly Hills Cop 4', een prent waarvan Netflix de rechten opkocht. “We moeten nog wel naar hen toe met een idee, maar Eddie Murphy wil al zeker meewerken.”

Geen winst

Ondanks het grote succes van ‘Bad Boys 3' worden de twee regisseurs er niet steenrijk van. Met 68,1 miljoen dollar (61,4 miljoen euro) opbrengst tijdens het Amerikaanse openingsweekend schrijven ze geschiedenis. Vanaf nu kunnen Adil en Bilall poen gaan scheppen, zou je dan denken, maar niets is minder waar. “Een appartement kopen lukt niet. Een lening aangaan op 25 jaar wel”, vertelden ze ons. Een schatting: als we uitgaan van een gemiddeld appartement van 250.000 euro en dat je voor een lening daarvan 20% aan eigen middelen moet bezitten, dan zouden Adil en Bilall aan deze film ongeveer 50.000 euro kunnen verdienen. Wel na anderhalf jaar tot twee jaar keihard werken, dag én nacht. “In de winst delen ze pas als de film drie keer zijn budget opbrengt. En zelfs dan zal het nog peanuts zijn.”