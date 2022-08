Adil & Bilall reageren geshockeerd op de keuze om ‘Batgirl’-film niet uit te brengen: “We kunnen het niet geloven”

Het is officieel: Warner Bros stopt ‘Batgirl’-film van Adil en Bilall in de diepvries. De twee uiten hun teleurstelling via Instagram: “We zijn zeer triest en in shock door het nieuws. We kunnen het nog steeds niet geloven. Als regisseurs is het uiterst belangrijk dat ons werk getoond wordt aan het publiek. De film was nog lang niet klaar. Maar we hadden graag de opportuniteit gehad om de volledige film aan de wereld te tonen, zodat fans de afgewerkte versie konden omarmen. Misschien lukt dat wel, op een dag."