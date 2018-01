Adil en Bilall: "Koffers gepakt en gsm naast ons bed om direct naar VS te vertrekken" Jolien Boeckx

30 januari 2018

21u38 0 Showbizz Ook patsers Adil El Arbi en Bilall Fallah kleurden de rode loper van de MIA's. Zij staan naar eigen zeggen heel dicht bij hun eerste film in Hollywood. " Maar zweven? Nee, da’s niks voor ons."

Morgen wordt verwacht dat 'Patser' van Adil en Bilall aan de 100.000 kijkers geraakt. Binnenkort gaat er bovendien ook een hele belangrijke VIP naar 'Patser' kijken… Will Smith! “Heel binnenkort vindt er een screening van 'Patser' plaats in Amerika. Maar het zou kunnen dat wij hem al doormailen zodat Will hem sneller kan bekijken”, zei Adil.

Vorige week hadden ze nog een skypegesprek met de superster, over de onderhandelingen van de nieuwe 'Bad Boys'-film. “Deze week heeft hij nog niet gebeld (lacht). Maar we zijn stand-by. We slapen met onze gsm naast ons bed en onze koffers zijn gepakt, voor het geval hij belt en we direct moeten vertrekken. Het is echt heel spannend”, zei Bilall.

Wat Patser teweegbrengt voor de twee is ongezien. “Wij hadden zo gehoopt op iets meer kijkers dan Black, dat waren er 200.000… En nu staan we na een week, vandaag al op 89.000 en nu al bijna 100.000. Het gaat écht snel! Maar gaan zweven? Nee, da’s niks voor ons! Chill.”