Adil en Bilall over hun move naar Hollywood: "Will Smith stond te brullen met opgezwollen aders in zijn nek. Toch zeiden we 'nee'" DBJ

18 augustus 2018

08u30

Bron: WTTAA 1 Showbizz Deze zomer vertrokken Adil en Bilall naar Hollywood om de derde Bad Boys-film: 'Bad Boys For Life’ te maken. Op de podcast van Alex Agnew vertellen ze van naaldje tot draadje over hun weg naar Hollywood. Inclusief over een aanvaring met Will Smith.

De tweede langspeler van Adil El Arbi en Bilall Fallah, 'Black', betekende hun ticket naar Hollywood. De weg die de vrienden aflegden om uiteindelijk 'Bad Boys 3' te regisseren is lang. "Bad boys III was het project waar we al sinds onze studententijd van dromen, toen we nog kortfilms maakten" zegt Adil. "We dachten toen: 'Stel je voor dat Will Smith ons ooit belt'."

Toen Adil en Bilall na 'Black' naar Hollywood vlogen en de grote producer Jerry Bruckheimer ('Black Hawk Dawn, 'The Rock') te ontmoetten, lieten ze geen twijfel over hun ambities bestaan. 'We vroegen direct of we 'Bad Boys' mochten maken", zegt Bilall. "We kwamen aan op zijn kantoor, gekleed in bomberjackets en waren super luidruchtig: ‘Yo wij willen Bad Boys maken’, riepen we. Het bleef stil en Bruckheimer zei… ‘no’."

Hard To Get

De regisseurs kregen van de producer wel een ander voorstel, ze mochten ‘12 Strong’ te maken, een oorlogsfilm met Chris Hemsworth. Maar dat weigerden de vrienden. "'12 Strong' was heel goed geschreven, van de scenarist van de man die 'Silence of the Lambs' schreef, maar inhoudelijk leunde het niet bij ons aan", zegt Adil. "De film gaat over Amerikaanse soldaten die na 9/11 naar Afghanistan gaan en er wordt gepretendeerd dat ze het daar allemaal hebben opgelost. Daar konden we ons niet in vinden en dus legden we de film naast ons neer."

We weigerden eerst onze droomfilm 'Bad Boys' omdat we 'Patser' wilden maken Adil El Arbi en Bilall Fallah

Nadien kregen Adil en Bilall een voorstel om 'Beverly Hills Cop 4' te maken. "We hebben dat script gelezen en dat leek ons wel een leuk alternatief omdat we 'Bad Boys' niet mochten toen", aldus Adil. "Maar ondertussen maakte de producent Paramount enkele flops na elkaar waardoor ze niet meer willen investeren en het project in een soort ‘Development Hell’ zit. Plots kwam Bad Boys terug omdat de regisseur er van was afgestapt. 'Eindelijk!' Dachten we, maar we hebben toen geweigerd omdat we 'Patser' wilden maken. Die film was een deel van onze persoonlijkheid. Alles stond ook klaar voor de productie. De crew, de subsidies en ook Matteo Simoni belde ons de hele tijd om zeker te weten of het zeker wel door ging.

Uiteindelijk belandde het project tóch terug bij de vrienden omdat alweer een andere regisseur was vertrokken. “We lazen toen ook het tweede script en dat was veel beter. Ze hadden ook rekening gehouden met onze aanpassingen. Een voorbeeld is dat van de vrouwelijke Love Interest. In het originele scenario had die niets te zeggen, in onze versie is ze potiger en stoerder gemaakt", aldus Adil.

Will Smith

Bad Boys betekent natuurlijk ook een samenwerking met superster Will Smith. "Hij was al een grote fan van Black, al van in het begin", zegt Adil. Na beslissing dat Adil en Bilall de film mochten regisseren, werden er meetings georganiseerd waarbij het scenario wordt overlopen. "Zo was er een bepaalde meeting waarin Will Smith achter een bepaalde verhaallijn stond", herinnert Bilall zich. "Wij vonden dat maar niets, maar hij wilde niet van wijken weten. De power die er dan uitkomt is echt indrukwekkend. Hij riep echt, met opgezwollen aders in zin nek.”

Het is echt wel wonderbaarlijk om nee te zeggen tegen Will Smith, geloof me Bilall Fallah

“"Ok, we doen gewoon jouw zin, we houden ons bakkes’, zeiden we toen", lacht Adil. "Maar nadien keken we naar elkaar tot Adil ineens zei: ‘No man’, waarop hij in een uitleg van tien minuten vertelde waarom hij onze manier beter vond”, aldus Bilall. “Na die tien minuten dacht ik: ‘ok we hebben onszelf geneukt’. Tot hij plots begon te begrijpen wat we bedoelen. We hebben hem toen moeten overtuigen met het script en dat is uiteindelijk gelukt. Het is echt wel wonderbaarlijk om nee tegen Will Smith nee te zeggen, geloof me."

