Adil en Bilall over Hollywood en de Vlaamse film: “De budgetten zijn niet te vergelijken, nee. Maar hier kan je tenminste risico’s nemen”

FilmVorig jaar beheersten Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (35) de box office met ‘Bad Boys for Life’, zowel in eigen land als in de VS. Onze jongens in Hollywood vertoeven momenteel in Jordanië voor de opnames van hun nieuwe Belgische productie ‘Rebel’, en binnenkort mogen ze terug naar de States voor hun Disneyreeks ‘Mrs. Marvel’. “Compleet verschillend. Eigenlijk moeten we het Hollywood-gegeven eerder afleren, dan dat we het kunnen gebruiken.”