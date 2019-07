Adil en Bilall monteren ‘Bad Boys 3' in Los Angeles TK

10u00 0 Showbizz De kans moet zowat één op tien miljoen geweest zijn, maar toch liep onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels gisteren regisseurs Adil el Arbi (31) en Bilall Fallah (33) tegen het lijf op de pier van Malibu. En zoals het een goede journaliste betaamt, peilde ze meteen ook even naar de status van ‘Bad Boys 3'.

Adil en Bilall verblijven momenteel even in Los Angeles, waar ze werken aan de montage van ‘Bad Boys 3'. De film met Will Smith en Martin Lawrence, die het duo begin dit jaar regisseerde, zou in januari 2020 in de bioscoopzalen moeten komen. Gisteren namen ze echter even een dagje vrij, want Adil vierde zijn 31e verjaardag, waarvoor ook zijn vader was overgevlogen. Ze trokken daarvoor naar Malibu, op een dik uur rijden van LA.

Momenteel is het duo dus druk aan het werk om de film af te krijgen, maar ze beloofden wel om binnenkort nog eens tijd vrij te maken voor de pers en het dan uitgebreid over hun nieuwe project te hebben.