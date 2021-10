Adil & Bilall casten deze bekende Hollywoodacteur als slechterik in ‘Batgirl’

Hoe is prinses Elisabeth écht? Studiege­noot licht tipje van de sluiter

25 oktober Alexander Van den Meerssche zat vorig jaar op de schoolbanken naast prinses Elisabeth, in de koninklijke militaire school. In het begin voelde dat wel wat speciaal, een toekomstige koningin in de klas. Maar dat vergaten de leerlingen snel: “ Ze kon goed haar mannetje staan tussen de rest. Ze hoorde hier echt thuis. Het is jammer dat ze na één jaar in Engeland is gaan studeren.” De prinses is maandag trouwens twintig jaar geworden. Alexander hoopt dat ze er snel samen kunnen op klinken. Bekijk hierboven het volledige interview.